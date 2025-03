Athwal werde per 1. April 2025 in die Konzernleitung eintreten, teilte Landis+Gyr am Freitag mit. Der künftige Finanzchef verfüge über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in globalen Finanzfunktionen und bringe einen ausgewiesenen Leistungsausweis bei der Förderung von Wachstum, Steigerung betrieblicher Effizienz und strategischer Kapitalallokation in börsenkotierten wie auch privaten Unternehmen mit.