Nach dem Verkauf des EMEA-Geschäfts führt der Stromzählerproduzent Landis+Gyr eine neue Segmentstruktur ein. Damit sollen die wesentlichen Treiber von Wachstum und Profitabilität im verbleibenden Geschäft besser abgebildet werden, erklärte das Unternehmen am Montag im Vorfeld eines Investorentages.