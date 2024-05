Mehrere Beteiligungen bekanntgegeben

Schliesslich gab Landis+Gyr «strategische Investitionen» in Brusa Elektronik (Schweiz) und Span.io (USA) bekannt. Diese erfolgten, um das Angebot an End-to-End-Lösungen zu erweitern. Dabei habe das Unternehmen einen Minderheitsanteil an den beiden Firmen erworben.