Landis+Gyr hat im ersten Halbjahr 2025/26 weniger Umsatz erzielt und auch weniger Aufträge verbucht. Wegen Sonderkosten kommt es unter dem Strich zu einem Verlust. Aufgrund des geplanten Verkaufs der EMEA-Sparte schraubt der Stromzählerhersteller aber die Jahresprognose für die Marge nach oben.