Ziele bestätigt

Für das angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 hat Landis+Gyr seine Ziele bestätigt, die am Kapitalmarkttag Anfang Juni bekannt gegeben wurden. So peilt die Gruppe einen etwas tieferen Nettoumsatz in der Grössenordnung von 1,075 bis 1,125 Milliarden Dollar sowie eine EBITDA-Marge von 14,5 bis 15,5 Prozent an. Die Lücke zwischen einem auslaufenden Projekt und neuen Projekten kostet rund 60 Millionen Umsatz.