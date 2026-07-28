Konzentration auf Amerika

Der Konzern hatte im Frühling das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) an Private-Equity-Investor Aurelius verkauft. Der Deal bewertete das Geschäft mit 215 Millionen Dollar. Seither konzentriert sich Landis+Gyr auf Nordamerika, Asien und Ozeanien. Zudem will der Stromzählerhersteller weiterhin in den USA an die Börse gehen. «An unserer Kotierung an der Schweizer Börse halten wir fest», sagte Mainz in einer Telefonkonferenz.