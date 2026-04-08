Der im September 2025 angekündigte Verkauf umfasst das gesamte Zählerportfolio für Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie die dazugehörigen Software- und Servicelösungen, fünf Produktionsstandorte und rund 2800 Mitarbeitende. Landis+Gyr will den Erlös aus der Transaktion über das im Oktober 2025 lancierte Aktienrückkaufprogramm an die Aktionäre zurückführen.