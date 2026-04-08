Der im September 2025 angekündigte Verkauf umfasst das gesamte Zählerportfolio für Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie die dazugehörigen Software- und Servicelösungen, fünf Produktionsstandorte und rund 2800 Mitarbeitende.
Die Transaktion wurde bei der Ankündigung mit 215 Millionen US-Dollar bewertet. Landis+Gyr will den Erlös über das im Oktober 2025 lancierte Aktienrückkaufprogramm an die Aktionäre zurückführen.
Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf die Regionen Amerika und Asien-Pazifik, wo es nach eigenen Angaben führende Marktpositionen hält.
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(AWP)