Das OPAI Consortium entwickelt laut einer Mitteilung vom Mittwoch offene KI-Modelle, Datensätze und Bibliotheken, die speziell auf die Herausforderungen von Energieversorgern zugeschnitten sind. Mitgliedsunternehmen erhalten Zugang zu einer KI-Testumgebung, um Anwendungsfälle vor dem Praxiseinsatz zu testen und zu validieren.