Das OPAI Consortium entwickelt laut einer Mitteilung vom Mittwoch offene KI-Modelle, Datensätze und Bibliotheken, die speziell auf die Herausforderungen von Energieversorgern zugeschnitten sind. Mitgliedsunternehmen erhalten Zugang zu einer KI-Testumgebung, um Anwendungsfälle vor dem Praxiseinsatz zu testen und zu validieren.
Für Landis+Gyr bietet die Initiative eine «strategische Chance, mit führenden Energieversorgern und Technologiepartnern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam KI-Anwendungen für unsere Kunden voranzutreiben», wie es heisst.
awp-robot/ls/yz
(AWP)