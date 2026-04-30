Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Wert der Transaktion belaufe sich auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag.
awp-robot/yz
(AWP)
Der Stromzählerhersteller Landis+Gyr hat eine Vereinbarung zum Verkauf der Tochtergesellschaft Rhebo an Everfield unterzeichnet. Rhebo bietet Sicherheitslösungen für industrielle Netzwerke und war seit 2021 Teil von Landis+Gyr.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Wert der Transaktion belaufe sich auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag.
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