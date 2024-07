Die Hafenverwaltung HPA soll Containerschiffe der dänischen Grossreederei Maersk in Hamburg künftig mit Landstrom beliefern. Eine Vereinbarung ist Anfang des Monats unterzeichnet worden, wie die Hamburg Port Authority am Donnerstag mitteilte. Noch ist der HPA zufolge unklar, wann die Versorgung der Schiffe am Containerterminal Eurogate beginnt.