Nach tagelangen Protesten von Bauern in Frankreich haben Agrargewerkschaften zu einer Blockade von Paris aufgerufen. Ab Freitagmittag sollten fünf Autobahnen in Richtung der Hauptstadt blockiert werden, hiess es in einem Aufruf, über den der Sender France Info am Donnerstag berichtete. Ebenfalls am Freitag wollte Premierminister Gabriel Attal konkrete Hilfen für die Landwirte verkünden. Diese setzten am Donnerstag ihre Blockaden von Autobahnen in vielen Landesteilen fort. Vor Verwaltungsgebäuden und einigen Supermärkten kippten die Landwirte Gülle und Stroh aus. Das Innenministerium wies die Polizei zur Zurückhaltung an.

25.01.2024 15:40