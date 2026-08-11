Basierend auf den bis zum 6. August erhobenen Daten liegen die versicherten Schäden bei mindestens 19 Millionen Franken, schätzte die Versicherung am Dienstag. Da die Wetterprognosen keine baldige Entspannung der Lage erwarten liessen, sei davon auszugehen, dass sich die Schadensumme bei anhaltender Trockenheit weiter erhöhen werde, teilte Hagel Schweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.