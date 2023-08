Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im Juni das dritte Mal in Folge im Vorjahresvergleich gesunken. Die Landwirte erhielten für ihre Waren im Schnitt 4,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Dabei spielte erneut auch ein statistischer Basiseffekt eine Rolle, weil die Agrarpreise vor einem Jahr extrem stark gestiegen waren. Gegenüber dem Vormonat Mai legten die durchschnittlichen Preise um 0,9 Prozent zu.

14.08.2023 08:32