«Ich bin so glücklich», sagte Mahmud, der sich auf den Weg in seine Heimatstadt Nabatija gemacht hat. «Ich werde mein Zelt auf meinem zerstörten Haus aufstellen und wieder zu Hause wohnen.» Eine andere Rückkehrerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wir wissen, dass die Waffenruhe auf zehn Tage begrenzt ist, aber wir müssen zurückgehen und sehen, was von unseren Häusern übrig ist.»