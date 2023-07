Unterlagen einer Parlamentarischen Untersuchungskommission zum Zusammenbruch der Credit Suisse sollen einem Zeitungsbericht zufolge 50 Jahre und damit länger unter Verschluss gehalten werden als üblich. Erst dann will die Kommission ihre Erkenntnisse dem Schweizer Bundesarchiv zur Verfügung stellen, berichtete die "Aargauer Zeitung" am Samstag. Üblich seien bislang 30 Jahre. Historiker schlugen Alarm und baten die Vorsitzende der Kommission, Isabelle Chassot, dies zu überdenken. "Sollten Forscher die Bankenkrise von 2023 wissenschaftlich aufarbeiten wollen, wäre der Zugang zu den Unterlagen zur Credit Suisse von unschätzbarem Wert", heißt in dem Brief des führenden Historikers Sacha Zala aus dem die Zeitung zitiert.