Jans erklärte, die Verfahren in diesen Transitzentren seien noch nicht genau definiert. Kein Grenzkanton habe sich bisher zur Beherbergung eines Transitzentrums bereit erklärt. Die Situation sei damit unklar und der Rat sollte nicht bereits Standards setzen. Der Nationalrat hiess die Motion mit 118 zu 69 Stimmen gut.