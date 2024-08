Die langjährige YouTube-Chefin Susan Wojcicki, die mehrfach eine Schlüsselrolle in der Geschichte von Google gespielt hatte, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie lebte seit zwei Jahren mit Lungenkrebs, wie Google-Chef Sundar Pichai in einer E-Mail an die Mitarbeiter anlässlich ihres Todes schrieb. Wojcicki hatte im vergangenen Jahr die Führung bei der Videoplattform abgegeben, um sich auf ihre Gesundheit zu fokussieren.