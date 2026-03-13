In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres bis zum 27. Februar steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 6,4 Milliarden US-Dollar (knapp 5,6 Mrd Euro). Der von Analysten stark beachtete um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie schnellte um fast ein Fünftel auf 6,06 Dollar nach oben. Der Nettogewinn legte alles in allem um gut 4 Prozent auf 1,89 Milliarden Dollar zu.