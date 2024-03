In Thomassins Amtszeit hatte Delivery Hero unter anderem die Übernahmen des südkoreanischen Lieferdienstes Woowa und Glovo in Spanien gestemmt. Zuletzt hatte der Konzern aber mit dem geplanten Verkauf seiner Marke Foodpanda in mehreren Ländern Südostasiens gehadert. «Wir müssen Foodpanda nicht verkaufen, auch wenn das ein Vorteil für unsere Liquidität wäre», hatte der Manager der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX zuletzt gesagt und betont, dass es keinen Zeitdruck beim Verkauf des Geschäfts gebe./ngu/mis