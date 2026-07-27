Shein verschickt seine Fracht aus China direkt von den Herstellern in der Regel per Flugzeug in alle Welt und bietet die Waren zu besonders günstigen Preisen an. Druck auf Logistikkosten kam in den vergangenen Monaten allerdings durch den Iran-Krieg und die gestiegenen Rohölpreise. Allerdings verwies Shein auf langfristige Vereinbarungen, durch die Luftfrachtkapazitäten gesichert werden konnten. Die Geschäftsführung sehe durch den Konflikt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, hiess es in der Mitteilung.