In den vergangenen Tagen hat er den Druck auf die Republikaner erhöht, eine zentrale Verfahrensregel im Senat abzuschaffen - den sogenannten Filibuster. Dieser sieht bei vielen Entscheidungen eine 60-Stimmen-Mehrheit in der 100-köpfigen Kammer vor und erschwert damit die Verabschiedung von Gesetzen. Da die Republikaner derzeit nur über eine knappe Mehrheit verfügen, sind sie beim Haushalt auf Stimmen der Demokraten angewiesen.