Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat nach dem ersten Quartal sein Gewinnziel für das Gesamtjahr bestätigt. Der im MDax gelistete Konzern verweist aber auch auf die weiterhin bestehenden geopolitischen Spannungen - wie dem Ukraine-Krieg und den Nahost-Konflikt - sowie nun auch auf die von den USA ausgelösten Zollkonflikte. Die Prognose treffe ganz klar auf erhöhte Unsicherheit, erklärte Unternehmenschef Matthias Zachert in einer Telefonkonferenz am Donnerstag. Das Bestellverhalten der Kunden ist sehr kurzfristig geworden. Für den Aktienkurs ging es am Vormittag nach unten.