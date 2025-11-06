Im dritten Quartal sank der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast 28 Prozent auf 125 Millionen Euro; der Umsatz fiel um gut 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 77 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von einer Million vor einem Jahr./mis/jha/

(AWP)