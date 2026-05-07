Die träge Weltwirtschaft hat den Chemiekonzern Lanxess auch zum Start ins neue Jahr belastet. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, wenngleich Lanxess vom Iran-Krieg sogar profitiert, denn der macht der Billigkonkurrenz aus Asien das Leben schwer. Diese Effekte spielten aber erst zum Ende des Quartals hin eine Rolle und könnten zudem auch rasch enden. Umsatz und Gewinn von Lanxess fielen zum Jahresstart deutlich. Für das zweite Quartal rechnet Lanxess-Chef Matthias Zachert mit einer Belebung des operativen Gewinns, Branchenexperten hatten sich allerdings mehr erhofft. Die Aktie geriet stark unter Druck.