Der Spezialchemiekonzern Lanxess wird noch stärker von der Branchenflaute erfasst als bisher schon. Das Management um Chef Matthias Zachert strich am Montag wegen einer noch schwächer als erwartet ausfallenden Nachfrage im vierten Quartal die Aussichten für den operativen Gewinn erneut zusammen und will die Dividende kürzen. Die Kölner leiden seit geraumer Zeit unter der schwachen Nachfrage in der Branche und unter hohen Energiekosten. Die in diesem Jahr ohnehin schon schlecht gelaufene Aktie gab kräftig nach.

06.11.2023 13:10