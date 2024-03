Im fortgeführten Geschäft fiel unter dem Strich hingegen ein Minus von 843 Millionen Euro an. Das lag auch an Sonderabschreibungen. So hatte Lanxess bereits Ende Februar wegen des tristen Chemie-Branchenumfeldes über notwendige hohe Wertberichtigungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte aus früheren Übernahmen in den Geschäftsbereichen Flavors & Fragrances und Polymer Additives berichtet. Hinzu kommt eine Wertminderung auf Envalior. Die Dividende sinkt - wie schon im November avisiert - von 1,05 Euro auf 0,10 Euro je Aktie.