Der Umsatz von Lanxess schmolz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um knapp 13 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Vor allem im Bereich der Agrarchemie und in den Geschäften mit der Bauindustrie holperte es dabei. Letzteres bekommt die gesamte Branche schon länger zu spüren, da Chinas Immobilienmarkt schon länger in einer tiefen Krise steckt und die Bauwirtschaft etwa in Deutschland auch erst wieder so richtig in Tritt kommen muss, etwa durch staatliche Infrastrukturausgaben und einen wieder anziehenden Wohnungsbau. Neben dem tristen Geschäftsumfeld spielte beim Umsatzrückgang aber auch der Anfang April abgeschlossene Verkauf des Urethane-Systems-Geschäfts eine Rolle, das nun keinen Beitrag mehr leistete.