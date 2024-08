Niedrigere Preise haben beim Chemiekonzern Lanxess im zweiten Quartal zu einem Umsatzrückgang geführt. So sanken die Erlöse um 5,6 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage endgültiger Zahlen in Köln mitteilte. Lanxess habe niedrigere Rohstoff- und Energiekosten an die Kunden weiter gereicht. Seine Ergebnisse konnte der Chemiekonzern dank Kosteneinsparungen und besser ausgelasteten Anlagen deutlich verbessern. Wie bereits bekannt, stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um knapp 70 Prozent auf 181 Millionen Euro. Dennoch bleibt Konzernchef Matthias Zachert zurückhaltend: «Auch wenn wir in einzelnen Märkten eine leichte Belebung sehen, ist eine Erholung auf breiter Front weiter nicht in Sicht.»