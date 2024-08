Der Chemiekonzern Lanxess hat im zweiten Quartal eine gewisse Nachfragebelebung verspürt. Die Anlagen wurden wieder besser ausgelastet als zuvor. Dies sowie das laufende Sparprogramm führten zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse. Insgesamt zeigte sich das Quartal stärker als zuvor erwartet. Konzernchef Matthias Zachert warnte jedoch vor zu viel Euphorie: «Auch wenn wir in einzelnen Märkten eine leichte Belebung sehen, ist eine Erholung auf breiter Front weiter nicht in Sicht», kommentierte er die am Freitag vorgelegten endgültigen Zahlen. Bereits im Juli hatte der Konzern überraschend starke Eckdaten vorgelegt.