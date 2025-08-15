Auch entlastete das WEF in einer zeitgleich veröffentlichten Mitteilung seinen Gründer Klaus Schwab sowie dessen Frau Hilde: Nach «gründlicher Prüfung aller Fakten» sei der Vorstand zum Schluss gekommen, dass sich die Organisation zwar in Richtung eines institutionelleren Modells entwickeln müsse, es aber keine Beweise für ein wesentliches Fehlverhalten von Klaus Schwab sowie seiner Frau gebe.