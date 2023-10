Wie es um die Preise in den USA bestellt ist, dürfte sich am Donnerstag zeigen. Die US-Inflationsrate werde im September wohl nur noch minimal nachgeben, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. «Die einfache Phase der Inflationsnormalisierung ist vorüber, der Weg in Richtung zwei bis drei Prozent und damit zum Inflationsziel der Notenbanken wird steiniger.» Die US-Teuerungsrate lag im August mit 3,7 Prozent höher als im Juli mit 3,2 Prozent. Die Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, um die hohe Inflation einzudämmen und den Arbeitsmarkt abzukühlen. Anleger rätseln nun, ob die US-Notenbank im November noch einmal an der Zinsschraube drehen wird.