Der Chef des Online-Reisebüros Lastminute Luca Concone will endgültig mit der Vergangenheit brechen. Nach dem Betrugsskandal um bezogene Corona-Hilfszahlungen und dem anschliessenden Tabula Rasa in der Führungsetage will er neue Wege gehen, wie er in einem Gespräch mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" erklärt.

20.06.2023 15:13