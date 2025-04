Der Online-Reiseanbieter Lastminute will seine Kunden stärker an sich binden. In der Vergangenheit hätten viele Reisende einen günstigen Urlaub über Lastminute gebucht, den sie über eine «Meta-Suchmaschine» gefunden hätten, sagte Lastminute-CEO Alessandro Petazzi in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» vom Mittwoch: «Solche Kunden sind wenig markentreu.»