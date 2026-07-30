Zuvor waren je rund 10 Prozent angepeilt worden. Dieser Ausblick war allerdings zuletzt Anfang Mai anlässlich der Q1-Zahlen bestätigt worden, dies war zeitlich vor den KI-Ankündigungen. Mitte Juni war bekannt geworden, dass Lastminute sein Geschäft auf den verstärkten Einsatz von KI ausrichtet und im Zuge einer Reorganisation voraussichtlich ein Viertel der rund 1600 Stellen streicht. Die Reorganisation soll planmässig bis Ende 2026 abgeschlossen werden, mit strukturellen Vorteilen ab 2027, wie es am Donnerstag dazu heisst.