Strandferien im Herbst

Allerdings entfielen auch im Herbst rund 60 Prozent der Buchungen auf Strandurlaube, während Städtereisen den restlichen Anteil ausmachten, heisst es weiter. Dazu kamen Sondereffekte: So stiegen die Buchungen nach London in einer Woche Ende November um 30 Prozent, da dort in dieser Zeit Konzerte der Band Radiohead stattfanden.