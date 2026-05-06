Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2026 um 8 Prozent auf 96,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) verbesserte sich um 6 Prozent auf 15,3 Millionen. Es blieb ein Reingewinn von 6,6 Millionen - das sind 2 Prozent mehr als im Jahr davor.
Getragen wurde das Wachstum laut Lastminute von einer weiterhin «starken» Reisenachfrage und einem hohen Transaktionsvolumen, insbesondere im Fluggeschäft. Nach einem starken Jahresauftakt in den Monaten Januar und Februar habe sich das Geschäft im März allerdings wegen der geopolitischen Unsicherheiten abgeschwächt.
Zudem ging die bereinigte EBITDA-Marge im ersten Quartal leicht zurück. Lastminute verwies hier auf Belastungen durch zusätzliche Stornierungen und Umbuchungen infolge des Iran-Kriegs. Gleichzeitig habe die Gruppe aber von einer strikten Fixkostendisziplin sowie von bereits 2025 eingeleiteten strukturellen Sparmassnahmen profitiert.
Ausblick trotz Iran-Krieg bestätigt
Mit Blick auf die weitere Entwicklung zeigte sich das Management trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg zuversichtlich. Die breite Aufstellung in verschiedenen europäischen Märkten und das diversifizierte Angebot mit Flug-, Hotel- und Pauschalreisebuchungen hätten sich als widerstandsfähig erwiesen. Zudem habe man von einer anziehenden Nachfrage nach Strandferienzielen wie Spanien und Portugal sowie europäischen Städtereisen profitiert.
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wurde vor diesem Hintergrund bestätigt. Das Lastminute-Management rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von rund 10 Prozent. Auch das bereinigte EBITDA soll sich um rund 10 Prozent verbessern.
Zum Online-Reiseanbieter zählen neben der Marke lastminute.com auch Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan.
jl/to
(AWP)