Ausblick trotz Iran-Krieg bestätigt

Mit Blick auf die weitere Entwicklung zeigte sich das Management trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg zuversichtlich. Die breite Aufstellung in verschiedenen europäischen Märkten und das diversifizierte Angebot mit Flug-, Hotel- und Pauschalreisebuchungen hätten sich als widerstandsfähig erwiesen. Zudem habe man von einer anziehenden Nachfrage nach Strandferienzielen wie Spanien und Portugal sowie europäischen Städtereisen profitiert.