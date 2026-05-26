Beim Onlinereiseanbieter Lastminute.com stehen an der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni zwei neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung. Neben den bisherigen Mitgliedern sind Stefano Frontini und Yulia Levina für das Gremium nominiert.
Vom eigenen Nominierungs-Ausschuss aufgestellt wird Stefano Frontini, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Seine Kandidatur werde vorgeschlagen, um die Expertise des Verwaltungsrats mit Blick auf die strategischen Ziele und die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu stärken.
Zudem schlage der Grossaktionär Freesailors (Anteil: rund 45 Prozent) die Wahl von Yulia Levina als nicht unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied vor. Der Verwaltungsrat nahm den entsprechenden Traktandenpunkt auf die Agenda der Generalversammlung auf, hiess es.
(AWP)