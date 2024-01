Die Verpflichtungen von ausländische Lieferanten von Rüstungsgütern gegenüber der Schweiz belaufen sich auf derzeit 5,14 Milliarden Franken. Davon waren per Ende 2023 Aufträge in Höhe von rund 1,94 Milliarden Franken an die Schweizer Industrie erteilt. Das ist Zahlen zu entnehmen, die der Bund am Donnerstag veröffentlicht hat.

25.01.2024 16:09