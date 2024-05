Die Laufschuhfirma On hat im ersten Quartal 2024 deutlich mehr umgesetzt. Erstmals überstieg der Umsatz in einem Quartal die Marke von einer halben Milliarde Franken. Gleichzeitig war das an der New Yorker Börse kotierte Zürcher Unternehmen profitabler. Der Ausblick für das laufende Gesamtjahr wurde bestätigt.