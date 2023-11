«Wir wollen den Umsatz nochmals verdoppeln», sagte Finanzchef und Co-CEO Martin Hoffmann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP am Dienstag. Dabei will das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen die globale Expansion vorantreiben und neben dem Laufsport vermehrt auch in den Bereichen Tennis und Fitness präsent sein.