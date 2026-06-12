Dialog und Diplomatie sei der einzige Weg für langfristigen Frieden, hiess es weiter. Über Islamabad waren in den vergangenen Wochen immer wieder Nachrichten zwischen den Kriegsparteien ausgetauscht worden. Im April hatten sie sich auch in der pakistanischen Hauptstadt getroffen.
Am Donnerstag hatte US-Präsident Trump überraschen Angriffe auf den Iran abgeblasen und von einem nahenden Abkommen gesprochen. Der Iran äusserte sich noch verhalten, sprach jedoch davon, dass ein Verhandlungstext überwiegend finalisiert sei./mar/DP/jha
(AWP)