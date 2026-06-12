Nach Signalen aus den USA und dem Iran über Fortschritte in den wochenlangen Verhandlungen über ein Ende des Krieges spricht nun auch der Vermittlerstaat Pakistan von Erfolgen. Aussenministers Ishaq Dar und die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas äusserten nach einem Telefonat ihre Hoffnung auf eine «anhaltenden Verständigung und friedliche Lösung» zwischen den Kriegsparteien, wie Dars Ministerium auf X schrieb.