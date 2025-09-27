Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha schrieb daraufhin: «Wir beginnen, viele Dinge zu sehen, Peter, darunter die Heuchelei und moralische Verkommenheit Deiner Regierung, ihre offenen und verdeckten Aktivitäten gegen die Ukraine und den Rest Europas, ihre Rolle als Handlanger des Kremls.» Keine noch so heftigen Angriffe auf den ukrainischen Präsidenten würden daran etwas ändern.