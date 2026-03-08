Laut Politologe Urs Bieri von gfs.bern dürfte die SRG-Initiative nun klar abgelehnt werden. Zwar sei das Nein weniger deutlich als zur No-Billag-Initiative, aber trotzdem deutlicher als zunächst angenommen, sagte er am Sonntagmittag im Schweizer Radio SRF. Grund dafür sei, dass die Mobilisierung im städtischen Umfeld in den vergangenen Tagen explodiert sei.