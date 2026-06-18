Auf die Frage nach solchen Nebenabsprachen sagte Vance, einige davon seien sogar schriftlich festgehalten worden. Es sei aber zweitrangig, ob es sich bei einzelnen Zusagen um ein Memorandum, informelle Vereinbarungen oder ein späteres endgültiges Abkommen handle. «Es geht um Überprüfung», sagte der Vizepräsident. Die USA vertrauten nicht auf Worte, sondern auf Taten.