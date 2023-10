Zittern in der Romandie

Um Sitze zittern dürften vor allem grüne Mandatsträger und -trägerinnen in der Romandie: Dort hatten die Grünen 2019 weit stärker zugelegt als in der Deutschschweiz. Das Barometer sagt der Partei in der Romandie einen Verlust von fünf Prozentpunkten voraus, während es in der Deutschschweiz nur drei Prozentpunkte sein dürften.