Kim eilt Lawrow entgegen

Lawrow wurde in Nordkorea mit höchsten Ehren empfangen. So gibt die Regierung einen offiziellen Empfang. Kim reiste nach Wonsan zum Gespräch mit seinem Gast. Die Stadt gilt als Badekurort in Nordkorea. «Ich dachte, es sei besser, dass wir uns nicht in Pjöngjang, sondern hier treffen, weil sie sich hier ein wenig erholen können», sagte Kim der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge zu Lawrow.