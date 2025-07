Militärbasen für Moskau wichtig

Moskau ist vor allem am Erhalt seiner Militärbasen in Syrien interessiert, die der Kreml noch unter Assad aufgebaut hatte. So diente vor allem der Hafen Tartus lange als Drehscheibe für russische Engagements auf dem afrikanischen Kontinent. Die Verhandlungen über die Zukunft der Stützpunkte und der noch in Syrien verbliebenen russischen Soldaten sollen fortgesetzt werden. Der gestürzte Machthaber Assad hat nach seiner Flucht aus Syrien in Russland Asyl bekommen./bal/DP/jha