Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat einem Neustart der internationalen Beziehungen eine klare Absage erteilt. «Von welcher globalen Zusammenarbeit können wir wirklich sprechen, wenn der Westen all diese unerschütterlichen Werte der Globalisierung mit Füssen getreten hat, von denen er uns seit so vielen Jahren von diesem Rednerpult aus erzählt», sagte Lawrow vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Zuletzt hatte Russland sich von dem Zukunftspakt der Vereinten Nationen distanziert, der am vergangenen Sonntag eigentlich einstimmig von 193 UN-Mitgliedern hätte angenommen werden sollen.