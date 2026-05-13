Unter Trump war der Dialog zwischen Washington und Moskau wieder aufgenommen worden. Seit Trumps Amtsantritt haben er und Kremlchef Wladimir Putin mehrfach telefoniert und sich im August 2025 auch persönlich in Alaska getroffen. Gelegentlich kritisiert der US-Präsident Russland aber auch. Die USA verstehen sich als Vermittler in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und sassen bei Gesprächen zwischen Moskau und Kiew zuletzt mit am Tisch. Ein Durchbruch gelang allerdings nicht, und ein Termin für ein neues Treffen in diesem Format ist nicht bekannt./ksr/DP/jha